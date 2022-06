Schulzentrum Rosenbühl: Sanierung oder Neubau? – Was ist machbar?

Für Außenstehende sieht das Schulzentrum am Rosenbühl in Hof vermutlich aus wie ein großer grauer Klotz… auch für die Gymnasiasten und Realschüler ist der Gebäudekomplex einfach nicht mehr zeitgemäß. Der Hofer Stadtrat beschäftigt sich daher schon länger mit der Frage: Neubau oder Generalsanierung? Ein Ingenieurbüro hat im Bauausschuss jetzt eine Machbarkeitsstudie präsentiert. Das Fazit: Beide Varianten sind möglich. Eine Generalsanierung könnte mit Interimsklassenräumen in Containern bis zu 78 Millionen Euro kosten. Ein Neubau mit Abriss der alten Schulgebäude 74 Millionen Euro.

so Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Die Hofer Stadtratsmitglieder können sich nun mit diesen Infos in ihren Fraktionen beraten. Ziel ist es, demnächst eine Grundsatzentscheidung zu treffen.