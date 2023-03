Schulzentrum Marktredwitz: Positive Signale für Dreifachsporthalle

Marktredwitz bekommt eine neue Dreifachsporthalle – beziehungsweise das Schulzentrum von Marktredwitz. Die Jahnturnhallen dort sind nicht mehr zeitgemäß. Kommendes Jahr soll es auf dem Gelände des ehemaligen Milchhofs an der Fritz-Thomas-Straße losgehen mit dem Neubau. Eineinhalb Jahre soll es dann dauern, bis die Dreifachsporthalle steht. In ihr soll neben einem Konditionsraum und zwei Geräteräumen auch eine Zuschauertribüne Platz finden.

Bauherr ist der Landkreis Wunsiedel – die Stadt Marktredwitz und der Bauausschuss im Stadtrat müssen dem Bauantrag aber noch zustimmen. Der Bauausschuss hat der Bauanfrage in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Jetzt prüft die Stadt Marktredwitz den Bauantrag und will zeitnah eine Genehmigung erteilen, heißt es aus dem Rathaus.