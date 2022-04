Schulzentrum in Marktredwitz: 14 Maßnahmen in 15 Jahren

Es ist das von der Fläche her größte Projekt, das die Stadt Marktredwitz jemals angegangen ist. Die Rede ist von der Umgestaltung des Gebiets Schulzentrum. Die vorbereitende Untersuchung für das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Herausgekommen ist ein 140 Seiten langer Bericht. Er umfasst 14 Maßnahmenvorschläge, die in den nächsten 15 Jahren umgesetzt werden sollen. Daniela Pöhlmann, Projektleiterin von der STEWOG.

Der Marktredwitzer Stadtrat wird voraussichtlich in seiner Sitzung im Mai über den Abschlussbericht beschließen. Vorher kann sich allerdings die Öffentlichkeit noch einmal beteiligen. Den Bericht können sich Interessierte online oder in gedruckter Version ansehen und bis zum 26. April Anmerkungen vorbringen.

Der Abschlussbericht kann dafür unter https://stewog.com/vu-schulzentrum heruntergeladen werden. Alternativ liegt er in der Geschäftsstelle der STEWOG in der Winkelmühle, der Baugenossenschaft und der Marien Apotheke sowie im neuen Rathaus und dem technischen Rathaus in der Böttgerstraße in gedruckter Form aus. Wie bereits im Frühjahr 2021 hängen an den weiterführenden Schulen, auf dem Friedhofs-Vorplatz, bei der Marien Apotheke und beim Spielplatz am Egerländer Kreisverkehr erneut Briefkästen, in die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Rückmeldungen zum Bericht einwerfen können. Die eingehenden Hinweise werden anschließend noch einmal gesichtet, bewertet und fließen in das weitere Vorgehen ein.