Schulzentrum am Rosenbühl: SPD-Stadtratsfraktion fordert Platz für offene Ganztagsschule

Schon seit einiger Zeit berät die Stad Hof darüber, ob das Schulzentrum am Rosenbühl generalsaniert oder doch neu gebaut werden soll. Auch eine Machbarkeitsstudie hat dazu bisher keine Antwort geliefert. Der Fraktionsvorsitzender der SPD im Hofer Stadtrat, Florian Strößner, hat sich nun in einem Brief an Oberbürgermeisterin Eva Döhla gewandt. Darin geht es um die offene Ganztagsschule des Schulzentrums am Rosenbühl. Diese würde „aus allen Nähten platzen“, so Strößner in seinem Brief. Er fordert deswegen: Die alte Max-Reger-Schule muss abgerissen werden, um auf dem Gelände Platz für eine offene Ganztagsschule zu schaffen. Die Stadt Hof soll außerdem im Haushalt 2023 Planungsleistungen für dieses Vorhaben vergeben.