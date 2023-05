Schulwechsel geplant?: Landratsamt Wunsiedel erinnert an Kostenübernahme für ÖPNV

Es ist die Zeit, in der viele Schülerinnen und Schüler über einen Schulwechsel nachdenken. Sie wollen womöglich an eine Realschule oder aufs Gymnasium wechseln. Damit sie auf dem Schulweg keine Probleme bekommen, weist das Landratsamt Wunsiedel auf die Anträge für die Übernahme der Schulwegkosten hin. Die Kosten können nur übernommen werden, wenn es sich um die nächstgelegene Schule handelt. Sie muss also mit dem geringsten Aufwand zu erreichen sein. Ausschlaggebend sind die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel und nicht die tatsächlich zurückgelegte Strecke. Wenn die Schüler an dieser Schule nicht angenommen werden, müssen sie die entsprechende Ablehnung schriftlich vorlegen. Bei weiteren Fragen sollen sich Schüler und Eltern mit dem Landratsamt in Verbindung setzen.