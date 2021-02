Schulwechsel: Anmeldungen für Oberschulen und Gymnasien in Plauen

Auch wenn aktuell noch Home Schooling angesagt ist, stellt sich bei vielen Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse nun die Frage: „Zu welcher Schule werde ich im nächsten Schuljahr gehen?“. Ab heute (10.2.) werden dazu auch die Bildungsempfehlungen in der Stadt Plauen, von den Grundschulen erstellt und herausgegeben. Durch Corona müssen die Anmeldungen für eine Oberschule oder ein Gymnasium heuer per Post oder Einwurf an der jeweiligen Schule erfolgen. Die notwendigen Unterlagen zur Anmeldung gibt es auf den Webseiten der jeweiligen Schule. Die Anmeldung ist noch bis zum 26. Februar möglich.

Für Anmeldung sind folgende Unterlagen notwendig:

– ausgefülltes Anmeldeformular

– Original der Bildungsempfehlung

– Kopie der Halbjahreszeugnisse 20/21

– Kopie des zuletzt erstellten Jahreszeugnisses (bei nicht erteilter Bildungsempfehlung fürs Gymnasium)

– Kopie der Geburtsurkunde

Kontakte Schulen:

Friedens-Oberschule

Weststraße 64, 08523 Plauen

www.friedensschule-plauen.de

03741/2912351

friedensschule-sek.plauen@gmx.de

Oberschule „Friedrich Rückert“

Rückert Straße 33, 08525 Plauen

www.rueckertschule-plauen.de

03741/523828

sekretariat@rueckertschule-plauen.de

Dr.-Christoph – Hufeland – Oberschule

A.- Kraus Straße 16, 08529 Plauen

www.hufeland-oberschule.de

03741/442048

info@hufeland-oberschule.de