Schulturnhalle in Schauenstein: Sanierung wird wohl mehr kosten

Die Baupreise steigen momentan gewaltig. Das merkt auch die Stadt Schauenstein. Die geplante Sanierung der Schulturnhalle wird nämlich teurer als geplant. Das hat die jüngste Stadtratssitzung ergeben. Bei den Arbeiten am ersten Schulgebäude gibt es dagegen keine Schwierigkeiten. Wie Bürgermeister Florian Schaller auf Nachfrage von Radio Euroherz mitgeteilt hat, sollen die Kinder spätestens im neuen Schuljahr in den frisch sanierten Räumen unterrichtet werden. In den Sommerferien soll die alte Schulturnhalle schließlich teilweise abgerissen werden. Das sei, laut Schaller, nicht nur aus energetischer Sicht wichtig. Den Schülern stünde aktuell nämlich nur ein gemeinsamer Umkleideraum zur Verfügung. In einem Neubau neben der eigentlichen Halle sollen neue Umkleideräume entstehen. Dort sollen aber auch Technik- und Geräteräume Platz finden.