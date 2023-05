Schulte: Lord of the Lost werden beim ESC guten Platz holen

Der deutsche ESC-Kandidat von 2018, Michael Schulte, erwartet am Samstag ein ordentliches Abschneiden des deutschen Beitrags beim Eurovision Song Contest. «Ich glaube, Lord of the Lost werden bessere Chancen haben als unsere Acts der vergangenen Jahre. Ich bin der Meinung, man muss auffallen», sagte Schulte der Deutschen Presse-Agentur. Der Großteil des Publikums höre die 26 Songs am Samstag zum ersten Mal und am Ende blieben nur ein oder zwei Acts im Kopf. «Entweder es ist, wie bei mir, eine sehr emotionale und ruhige Ballade mit gutem Text oder etwas Ultralautes und Buntes. Es muss halt irgendwas hängenbleiben.»

Der heute 33-Jährige aus Schleswig-Holstein schaffte es beim Eurovision Song Contest vor fünf Jahren mit dem Lied «You Let Me Walk Alone», das er seinem verstorbenen Vater widmete, auf den vierten Platz.

In diesem Jahr tritt mit Lord of the Lost («Blood & Glitter») eine optisch auffällige Rock-Band für Deutschland an. Das Finale des 67. ESC wird am Samstag ab 21.00 Uhr live aus Liverpool im Ersten übertragen.