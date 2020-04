Schulstart: Schule läuft langsam wieder an

Ab heute kehrt in den Alltag einiger Familien zumindest ein bisschen Normalität ein: Die Schule geht in Bayern etappenweise wieder los. Nach der Corona-Zwangspause dürfen zunächst die Abschlussklassen zurückkehren. Doch völlig normal wird es in der Schule nicht zugehen: es gibt strenge Hygieneregeln, sagt Kultusminister Piazolo:

Eine Maske ist nicht Pflicht im Klassenzimmer. Wer sich damit aber wohler fühlt, der darf natürlich eine aufsetzen. Gebüffelt wird ab heute nur in den Kernfächern – zur Prüfungsvorbereitung. Ab dem 20. Mai werden die Abiprüfungen geschrieben, im Juni und Juli folgen die anderen Schularten.

(Symbolbild)