Schulstart: Keine Angst vor Wissenslücken

Auch wenn heute mit den Abschlussklassen die ersten Schüler in der Euroherz-Region wieder in die Schule zurückkehren können – die meisten Schüler werden wohl noch länger zuhause büffeln müssen. Kultusminister Piazolo ruft deswegen alle Eltern auf, sowohl bei sich selbst als auch den Kindern ein bisschen Druck herauszunehmen. Kein Schüler solle im Nachteil sein. Geht der Unterricht irgendwann mal wieder los, dann wird es erstmal eine Art Bestandsaufnahme geben:

Dabei soll in der Schule nicht nur gelernt werden, sagt Piazolo. Wichtig sei es auch, mit den Schülern über die Zwangspause und über Corona zu reden und die Situation gemeinsam zu verarbeiten.

Heute sind es gerade mal 14 Prozent aller bayerischen Schüler, die zurück in die Klassenräume dürfen. Sie werden in kleineren Klassen unterrichtet und sie müssen sich an strenge Hygieneregeln halten.