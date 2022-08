Schulstart in Sachsen: Rund 1 000 neue Lehrkräfte eingestellt

Mit lange Wachbleiben und bis Mittag Ausschlafen ist ab heute Schluss – zumindest für Schüler in unserem sächsischen Sendegebiet im Vogtland. In ganz Sachsen starten heute rund 500 Tausend Schülerinnen und Schüler in in das neue Schuljahr 2022/23. Die Regierung in Sachsen hat in den vergangenen Wochen die entsprechenden Vorbereitungen dafür getroffen.

In Vorbereitung auf den Schuljahresstart sind in Sachsen insgesamt rund 1 000 neue Lehrkräfte eingestellt worden. Die meisten Einstellungen hat es dabei für Gymnasien (306) und Grundschulen (299) gegeben. Insgesamt bliebe die Lage bei der Unterrichtsversorgung aber weiter angespannt, so der sächsische Kultusminister Christian Piwarz in einer aktuellen Mitteilung. So gebe es nach wie vor zu wenig Bewerbungen für Lehramt-Studienplätze. Außerdem sieht Piwarz weitere Herausforderungen für das neue Schuljahr. Dazu gehört zum einen die angespannte Lage auf dem Energiemarkt. Zum anderen sei das sächsische Schulsystem bei der Aufnahme von Schülern aus der Ukraine bereits jetzt über der Belastungsgrenze.