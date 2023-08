Schulstart in Sachsen: Kultusministerium setzt auf Digitalisierung

Die Schüler in Bayern genießen noch eine Weile ihre Sommerferien. In unserem sächsischen Sendegebiet im Vogtland startet heute schon wieder die Schule. Das sächsische Kultusministerium will im neuen Schuljahr vor allem in Sachen Digitalisierung aufrüsten. So hat das

Landesamt für Schule und Bildung rund 60 digitale Selbstlernmodule entwickelt. Die sollen auch die Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung entlasten, so Sachsens Kultusminister Christian Piwarz. Außerdem gibt es eine spezielle E-Learning-Plattform für Schüler, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Eine große Herausforderung wird laut Piwarz trotzdem die Personalsituation sein. Um die Schulen zu entlasten hat das Kultusministerium rund 170 Stellen mehr für Assistenzkräfte geschaffen.