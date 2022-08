Schulstart in Sachsen: Anpassungen im Schülerverkehr im Vogtland

Heute (Montag, 29.08.) startet in Sachsen wieder der Unterricht in den Schulen und damit fahren auch wieder Schulbusse durchs Vogtland. In einer Mitteilung verweisen die Vogtländischen Verkehrsbetriebe auf Anpassungen der Schulbuslinien. Von den Schulträgern seien die Zeiten dieses Jahr teils angepasst worden, daher kommt es zu Änderungen in den Abfahrtszeiten in den Schülerlinien. Besonders weisen die Verkehrsbetriebe auf die Situation in Klingenthal hin. Die Sperrung der B283 bis November führe zu geänderten Routen der Busse.

Alle Anpassungen zu den SchulBus-Linien sind übersichtlich, nach Linien sortiert, unter www.vogtlandauskunft.de/schuelerverkehr-29-08-2022 einzusehen. Zugleich bekommt ihr Informationen zu den geltenden Fahrzeiten zum neuen Schuljahr unter www.vogtlandauskunft.de/fahrplanauskunft oder in der App VVV mobil.