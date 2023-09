Schulstart in der Region: Ein Schuljahr ohne Unterrichtsausfälle?

Mit Beginn des neuen Schuljahres gehen die Schülerzahlen an Grund- und Mittelschulen weiter nach oben. Auch wenn die Versorgung mit Personal weiterhin nicht einfach ist, so kann für den Schulamtsbezirk Hof Entwarnung gegeben werden. Die Versorgung mit Lehrerstunden erfolgt dort bedarfsgerecht.

Schulamtsleiter Stefan Stadelmann bestätigt auf Radio Euroherz-Nachfrage, dass unter anderem die ausgelobte „Umzugsprämie“ für ein Unterrichten hier in der Region gefruchtet hat. Von den neu vereidigten Referendaren haben einige diesen Bonusbetrag in Anspruch genommen.

Finanzielle Mittel sind außerdem für die Mittelschulen zur Verfügung gestellt worden, die im Bereich der berufsorientierenden Maßnahmen dort eingesetzt werden sollen. Außerdem sind dort zwei zusätzliche Vollzeitstellen zugewiesen worden, was umgerechnet 54 Stunden ausmacht, so Stadelmann weiter.

Auch aus Wunsiedel heißt es, dass im Fichtelgebirge ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Günter Tauber vom Schulamt in Wunsiedel: