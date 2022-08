Schulstart im Vogtlandkreis: Kostenlose Trainingsfahrten in Bus und Bahn

Während die Schüler in Bayern ihre Ferien noch ein ganzes Stück genießen können, geht im Vogtlandkreis die Schule schon Ende August wieder los. Um zum Unterricht zu kommen, nutzen viele die Busse und Bahnen des Verkehrsverbunds Vogtland. Darunter sind auch 470 Schulanfänger. Damit sich diese in ihrer ersten Schulwoche sicher fühlen, bietet der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland kostenlose Trainingsfahrten an. Die Eltern der Schulanfänger, die ein Bildungsticket beantragt haben, erhalten in dieser Woche einen entsprechenden Gutschein. Diesen geben Eltern, Geschwister oder andere Familienangehörige dann ausgefüllt beim Busfahrer ab, und können die Schützlinge so kostenfrei begleiten.