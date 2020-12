Schulschließungen im Hofer Land und im Vogtland: Bus und Bahn fahren teilweise anders

Heute machen die Schulen im Hofer Land dicht. Wegen der hohen Infektionszahlen ist wieder Homeschooling größtenteils angesagt. Trotzdem fahren die Früh- und Mittagsschulbusse in Hof regulär, nur bei einigen Linien gibt es kleine Änderungen, die ihr auf unserer Website nachlesen könnt. Schüler, die in die Abschlussklassen gehen oder in die Notbetreuung müssen, können so in die Schule und wieder heim kommen, schreiben die Stadtwerke Hof. In Sachsen tritt der Lockdown ja bereits heute in Kraft. Die Plauener Straßenbahn fährt deshalb wieder nach dem Ferienfahrplan.

Das Hof-Bad ist ja schon länger zu. Die Kasse öffnet allerdings heute und morgen, um Eintrittskarten oder Gutscheine für Weihnachten kaufen zu können.

Der Schulbus E21 (Abfahrt Schulzentrum 13:05 Uhr) fährt bis zum Sonnenplatz, um von dort um 13:15 Uhr weiter bis zum Hauptbahnhof (Ankunft 13:18 Uhr) zu fahren. Bisher endet der Schulbus E21 am Sonnenplatz.

Die Linie 12 Richtung Wölbattendorf fährt ab nicht mehr am Sonnenplatz Seite Sparkasse ab, sondern am Sonnenplatz Seite Altstadt. Diese Änderung bezieht sich auf alle Fahrten montags bis sonntags. In Richtung Schloßweg fährt die Linie 12 wie gewohnt am Sonnenplatz Seite Sparkasse ab.

Die Plauener Straßenbahnen fahren montags bis freitags tagsüber alle 15 Minuten.

Das Anruf-Sammel-Taxi Neundorf (Linie 11) verkehrt ebenfalls nach dem Ferienfahrplan.

