Schulprofil Inklusion: Staatliche Realschule Helmbrechts mit Urkunde ausgezeichnet

Personennahverkehr barrierefrei machen: Mehrwöchige Bauarbeiten in Hof

Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukrainekrieg und dazu noch die Inflation: Unternehmen in der Region hatten in der vergangenen Zeit (…)

Kälte- und Klimatechnik: 7. Netzwerktreffen des Kältekreis der Hochschule Hof

So langsam wird es kälter in der Euroherz-Region und da machen sich viele Gedanken um das Heizen im Winter. Gerade in der aktuellen (…)