Während der bayerische Teil der Euroherz-Region noch ein bisschen die Ferien genießen kann, muss der sächsische und thüringische Teil ab heute (MO) wieder die Schulbank drücken. Im Vogtlandkreis gehen insgesamt 1683 Schulanfänger heute in ihre 1. Klassen. Wenn man die Zahl der Schulanfänger mit dem Vorjahr vergleicht, ist die Zahl ungefähr gleich geblieben. Ab heute gehen außerdem knapp über 1000 Fünftklässler an die Oberschulen und rund 500 in die fünften Klassen der Gymnasien.