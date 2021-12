Schulferien: Für Schüler gilt 3G in Bus und Bahn

Wenn ihr mit euren Kindern in den Weihnachtsferien essen gehen wollt oder ins Schwimmbad, dann dürfte das kein Problem sein: Schüler ab sechs Jahren waren von den dort geltenden Regelungen bisher ausgenommen, da sie sich ja in der Schule regelmäßig auf Corona testen müssen und das gilt auch weiterhin.

Wollt ihr allerdings mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin kommen, wirds schon schwieriger: Da gilt die 3G-Regel und zwar dann auch für Schüler. In den Schulferien gibts da auch keine Ausnahme. Das Infektionsschutzgesetz in Bayern sieht vor, dass ungeimpfte Schüler während der Ferienzeit auch einen negativen Schnelltest vorweisen müssen, wenn sie in Bus und Bahn steigen. Oder sie müssen eben einen Nachweis erbringen, dass sie geimpft oder genesen sind.