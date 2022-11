SCHULEWIRTSCHAFT-Preis: Auszeichnung geht gleich drei Mal nach Hochfranken

Gerade angesichts des Fachkräftemangels ist es wichtig, dass sich Unternehmen um junge Bewerber bemühen und ihnen die Bildungs- und Berufsmöglichkeiten aufzeigen. Das bundesweite Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT verleiht jedes Jahr einen Preis an Schulen, Unternehmen oder Vereine, die sich besonders engagieren. Dieses Mal ging die Auszeichnung gleich drei Mal nach Hochfranken. Den ersten Platz in der Kategorie „Unternehmen“ belegte die Firma Lamilux. Der zweite Platz in der Kategorie „Vorbildliches regionales SCHULEWIRTSCHAFT-Netzwerk“ ging an die, im vergangenen Jahr, ins Leben gerufene Ausbildungsplattform „Next Step Hochfranken“. Die Firma Sandler konnte sich den dritten Platz in der Kategorie „SCHULEWIRTSCHAFT-Starter“ sichern. Bei Sandler liegt der Fokus nämlich darauf, Schüler und Azubis aktiv einzubinden.