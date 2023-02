SCHULEWIRTSCHAFT Hof: Erfolgreiches Jahr für das Netzwerk

Ab März greift in Deutschland die Strompreisbremse, die uns bei den Kosten entlasten soll. Was uns freut, ist für die Elektrolyseanlage (…)

Termine in Hof und Marktredwitz: Staatssekretärin Kofler kommt in die Region

In wenigen Wochen steht uns ein sehr trauriger Jahrestag bevor. Am 24. Februar ist es genau ein Jahr her, dass der Krieg in der Ukraine (…)