Schulen & Kitas profitieren: 30 Millionen Euro gehen nach Hochfranken

Kitas, Schulen und andere Baumaßnahmen. Bei vielen Projekten sind Kommunen auf Förderungen angewiesen. Alleine für kommunale Hochbaumaßnahmen gibt es in diesem Jahr Förderungen in Höhe von einer Milliarde Euro. Neben dem normalen Förderprogramm mit einem Volumen von 650 Millionen Euro kommen nämlich noch 360 Millionen aus dem Corona-Investitionsprogramm hinzu. 30 Millionen Euro fließen davon in die Region Hochfranken. Davon profitieren vor allem Schulen, Kitas und Kindergärten.

Bei den Maßnahmen geht es um Sanierungen sowie Neu- und Umbauten. In Marktredwitz fließen zum Beispiel insgesamt zweieinhalb Millionen Euro in den Neubau einer Kita und eines Horts am Benker-Areal. Für den Ersatzneubau des Kindergartens „Villa Weinberggasse“ in Arzberg gibt es zwei Millionen Euro. Aber auch andere Baumaßnahmen werden gefördert. Für die Generalsanierung des Stadttheaters Hof gehen fünfeinhalb Millionen Euro an die Stadt.