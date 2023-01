Schulen in Plauen: Sachsens Kultusminister zu Besuch

Am besten lassen sich Probleme beheben, wenn man sie mit den eigenen Augen gesehen hat. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz besucht deshalb am Vormittag zwei Schulen in Plauen. In der Karl-Marx-Grundschule will er mit der Schulleitung, den Lehrkräften und den Schülern sprechen und herausfinden, wie es um die Lehr- und Lernbedingungen an der Schule bestellt ist. In der Dr.-Christoph-Hufeland-Oberschule in Chrieschwitz geht es auch um den Titel anerkannte UNESCO-Projektschule, den die Schule trägt.