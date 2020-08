Schulen im Vogtland: Umfangreiche Sanierungsarbeiten

In vielen Schulen in der Region gibt es Nachholbedarf, was die Ausstattung betrifft. Der Vogtlandkreis nutzt jetzt die Sommerferien, sie zu sanieren.

Das größte Projekt steht in Auerbach an. Hier bekommt die Parkschule bis Ende des Jahres einen Neubau. Mittlerweile laufen schon die Ausbauarbeiten und die Arbeiten an der Fassade. Der Altbau bekommt außerdem eine Frischekur. Auch im Julius-Mosen-Gymnasium in Oelsnitz laufen momentan umfangreiche Sanierungsarbeiten. Im neuen Schuljahr ziehen die Schüler deshalb erstmal in die Schillerstraße um. Daneben laufen noch kleinere Arbeiten in den Berufsschulen in Plauen, Falkenstein, Klingenthal und Rodewisch, im Förderzentrum in Markneukirchen und in der Alten Reusaer Schule in Plauen. Insgesamt fallen Kosten von fast 7,8 Millionen Euro an.