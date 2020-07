Schule statt Ferien: Sommerschule in Sachsen

In Sachsen und Thüringen ist heute der erste offizielle Ferientag … in den kommenden sechs Wochen ist da normalerweise eher Entspannen angesagt.

Nicht so in Corona-Zeiten: sogenannte „Sommerschulen“ sollen in Sachsen Schülern die Möglichkeit bieten, die coronabedingten Wissenslücken zu füllen. Allerdings sind nicht alle weiterführenden Schulen dem Aufruf des Kultusministeriums gefolgt, während der Ferien freiwillige Unterrichtsangebote zu unterbreiten. Dafür hat das Ministerium elf Millionen Euro zusätzlicher Mittel bereit gestellt. Damit, so Kultusminister Christian Piwarz, sollten eventuell zusätzlich nötige, externe Lehrkräfte engagiert werden können. Nicht mit dabei ist unter anderem das Goethe-Gymnasium in Reichenbach. Da die Teilnahme nicht verpflichtend sei, könne nicht weiter im Lehrplan gearbeitet werden, argumentiert Direktor Lutz Niepold in der Freien Presse. Außerdem befürchtet er, dass die Schüler, die es eigentlich am nötigsten hätten, gerade nicht zur Sommerschule kämen.

Welche Schulen welche Angebote auf die Beine gestellt haben und auf welche Resonanz sie damit stoßen, kann im Kultusministerium bislang niemand abschätzen.