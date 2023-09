Schule geht wieder los: Polizei klärt über Sicherheit am Schulweg auf

Die Schule geht wieder los. Für viele auch zum ersten Mal. Die Polizei klärt zum Schuljahresstart deshalb wieder über Sicherheitsmaßnahmen auf. Ein wichtiges Hilfsmittel ist der Sicherheitsgurt. Die Polizeidienststellen in der Euroherz-Region beteiligen sich daher an den Aktionstagen „Überwachung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht“. Der Gurt wird oft gar nicht, oder wenn dann falsch angebracht. Das kann vor allem für Kinder sehr gefährlich werden. Außerdem müssen Kinder unter 12 Jahren in einem Kindersitz sitzen. Der Bundespolizeiinspektion Selb geht es dagegen um Bahnsteige. Sie will darüber aufklären, dass Bahnanlagen kein Ort zum Spielen sind. An den Bahnsteigen gibt sie daher auch Infomaterialien heraus, die zeigen, wie man sich am Gleis verhalten sollte.