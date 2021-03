Schule auf – Schule zu: Ärger im Vogtland

Für die einen bleibt heute (MO) die Schultüre nochmal zu, wo anders macht sie auf. Wie unterschiedlich sich die Inzidenzen auf das Schulleben auswirken, sehen wir aktuell gut in der Euroherz-Region. Im Hofer Land gehen ab heute die Abschlussklassen an der FOS/BOS und an Gymnasien wieder in den Präsenz- und Wechselunterricht. Im Vogtland machen dagegen die Grundschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen zu. Landrat Rolf Keil:

Bei den Vogtländer_innen sorgt das für Unmut, am Wochenende gabs dagegen bereits einen Autokorso, weitere Demonstrationen sind diese Woche geplant. Außerdem gibt es Petitionen gegen diese Regelung.

Im thüringischen Teil der Euroherz-Region sieht es so aus: Die Schulen bleiben heute im eingeschränkten Regelbetrieb, obwohl die Inzidenz über das Wochenende über 200 gestiegen ist. Landrat Fügmann betont, dass man so einen Puffer für Eltern schaffen möchte, bis weitere Maßnahmen folgen.