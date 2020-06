Schulbusunfall: Acht Kinder im Saale-Orla-Kreis verletzt

Nach so langer Zeit zuhause mit den Kindern sind viele Eltern sicherlich auch ein wenig erleichtert, seit es wieder normal zur Schule geht – außer es passiert auf dem Schulweg so etwas wie heute in Gefell. Dort sind acht Kinder nach einem Unfall mit dem Schulbus verletzt worden. Sie erlitten laut nachrichtenportal News5 Prellungen und Schürfwunden. Der Fahrer eines Transporters hatte den Schulbus beim Abbiegen gerammt, anschließend war er geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet und den Transporter mit Apoldaer Kennzeichen gesehen haben.