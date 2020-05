Schulbusse: trotz ausgesetzter Abstandsregelung kein Handlungsbedarf

Die Fahrt in Schulbussen wird von vielen derzeit mit Sorge betrachtet: Beobachtungen sprechen von Schülern, die sich nach Schulschluss an einigen Haltestellen teilweise ohne Mindestabstand drängen. In den Bussen selbst ist die Lage aber noch entspannt, weil hier teilweise abweichende Regelungen zum öffentlichen Leben auch für Schüler gelten. Stefanie Schulze vom Landratsamt Hof:

Ähnliches gilt auch für den Landkreis Wunsiedel: hier sind derzeit im Schnitt nur 12 Schüler pro Fahrt unterwegs, so dass momentan keine Notwendigkeit für die Einsätze von Verstärkerbussen besteht. Wenn am 15.Juni die restlichen Jahrgangsstufen wieder in den Schulbetrieb kommen, würde für den Bedarfsfall ein bestimmtes Kontingent an weiteren Bussen eingesetzt werden können, sofern es wirtschaftlich auch sinnvoll wäre.