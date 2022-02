Schulbrand in Würzburg war Brandstiftung

Würzburg (dpa/lby) – Bei einem Brand in einer Schule in Würzburg haben sieben Schülerinnen Atemwegsreizungen erlitten. Nach (…)

Sieben Schülerinnen bei Brand in Schule leicht verletzt

Karlstadt (dpa/lby) – Ein Randalierer, der in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) für den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (…)

Randalierer von Karlstadt sitzt in Untersuchungshaft

Karlstadt (dpa/lby) – Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat mitten in der Nacht in einem Haus im unterfränkischen Karlstadt (…)

Mann randaliert in Haus: Großeinsatz von Rettungskräften

Karlstadt (dpa/lby) – Die Polizei ist in der Nacht wegen einer Bedrohungslage ins unterfränkische Karlstadt ausgerückt. Was genau (…)

Nächtliche Bedrohungslage in Karlstadt: Keine Verletzten

Auto der Bayernpartei in Brand gesteckt

Kitzingen (dpa/lby) – Vor der Geschäftsstelle der Bayernpartei in Kitzingen ist am Freitag ein Auto in Brand gesetzt worden. Das (…)