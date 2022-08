Schulbeginn 2023/24: Ab heute Anmeldungen für Grundschulen in Plauen

Halbzeit bei den Schulferien in Bayern. Im Vogtland steckt ihr dagegen in der letzten Sommerferienwoche. Jetzt starten auch schon die Planungen fürs übernächste Schuljahr – also 2023/24.

Ab heute (22. August) beginnt in Plauen der Anmeldezeitraum für Kinder, die im kommenden Jahr in die Schule kommen sollen. Das teilt die Stadt Plauen mit. Vier Schulbezirke mit elf Grundschulen gibt es. Ihr müsst euch aber nicht an jede einzeln wenden, die Anmeldung könnt ihr zentral im Rathaus durchführen. Zu welchem Schulbezirk ihr gehört, richtet sich nach eurer aktuellen Wohnadresse.

Schulbezirke der Stadt Plauen:

1. Grundschule Am Wartberg und Grundschule Reusa

2. Grundschule A. Lindgren, Grundschule J.F. Herbart und Grundschule Oberlosa

3. Erich-Ohser-Grundschule, Grundschule Kuntzehöhe und Grundschule Neundorf

4. Grundschule „Karl Marx“, Grundschule Jößnitz und Grundschule „Friedrich Rückert“

kann durch Eingabe der aktuellen Wohnadresse des Kindes der Schulbezirk ausgesucht werden.

Anmeldezeiten für die zentrale Anmeldung im Rathaus, Zimmer 91 (Eingang über Marktstraße):

Schulbezirk 1. GS Reusa / GS Am Wartberg

Montag 22.08.2022 09.00 – 13.00m Uhr

Dienstag 06.09.2022 14.00 – 18.00 Uhr

Schulbezirk 2. GS A. Lindgren / GS Herbart /GS Oberlosa

Dienstag 23.08.2022 14.00 – 18.00 Uhr

Freitag 09.09.2022 09.00 – 12.00 Uhr

Schulbezirk 3. GS Neundorf / GS Kuntzehöhe / Erich-Ohser-Grundschule

Freitag 26.08.2022 09.00 – 12.00 Uhr

Donnerstag 08.09.2022 13.00 – 17.00 Uhr

Schulbezirk 4. GS Karl Marx / GS Jößnitz / GS F. Rückert

Donnerstag 25.08.2022 13.00 – 17.00 Uhr

Montag 05.09.2022 09.00 – 13.00 Uhr