Schulbeginn 2022: Zahl der Schulwegunfälle im Hofer Land auf niedrigem Niveau

Für viele Kinder und Jugendliche geht morgen (Di) die Schule wieder los – für manche sogar zum allerersten Mal. Allein im Hofer Land gibt es über 1200 Erstklässler. Und die werden bald das erste Mal alleine zur Schule laufen. Damit die Kinder sicher ankommen, haben die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Hof bereits Übungen in den Kindergärten durchgeführt. Dabei haben die Kinder unter anderem gelernt, wie sie eine Ampel überqueren oder sich an einem Zebrastreifen verhalten sollen. Nur durch Übung und dem aufmerksamen Verhalten aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr, können Schulwegunfälle verhindert werden. Im Hofer Land hat das im vergangenen Jahr auch gut funktioniert, so Matthias Singer – stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Hof:

Eltern sollten ihre Kinder im besten Fall nicht bis vor die Schule fahren, sondern sie noch ein Stück allein laufen lassen. So entstünde auch kein Chaos vor den Schulen, so Singer. Außerdem sollten alle Kinder hell gekleidet und mit Warnwesten und Reflektoren ausgestattet werden.