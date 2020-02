Schulausfall in ganz Oberfranken

Hof Land und Stadt (Stand: 17:03 Uhr)

Wegen Sturmtief „Sabine“ wird der Unterricht in Stadt- und Landkreis Hof am Montag (10.02.20) ausfallen. Das hat die zuständige Koordinierungsgruppe nach sorgfältiger Abwägung und unter Beachtung der aktuellen Wetterlage (schwere Sturmböen) in enger Abstimmung mit der integrierten Leitstelle Hochfranken, der Katastrophenschutzbehörde des Landkreises, der Polizei und der Regierung von Oberfranken entschieden. Eine Notbetreuung an den jeweiligen Grund- und Mittelschulen ist bis 11:20 Uhr sichergestellt.

Landkreis Wunsiedel (Stand: 17:12 Uhr)

Auch im Landkreis Wunsiedel fällt am Montag (10.02.20) die Schule aus. Das hat das Schulamt Wunsiedel eben mitgeteilt. Auch an den Schulen im Landkreis ist bis 11:20 Uhr eine Betreuung sichergestellt.

Oberfranken (Stand: 17:20 Uhr)

Die Regierung von Oberfranken hat eben mitgeteilt, dass in ganz Oberfranken der Unterricht an staatlichen und kommunalen Schulen nicht stattfinden wird.

Gerade weil Orkantief „Sabine“ in den Morgenstunden, also im Berufs- und Schulverkehr, die Region treffen wird, hat man sich für einen oberfrankenweiten Schulausfall entschieden.

