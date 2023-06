Schulabbrecherquote in Hof: Laut König hilft nur Aufnahmestopp von Migranten

Am Ende hilft nur ein Aufnahmestopp. Bei dieser Meinung bleibt der Hofer Landtagsabgeordnete Alexander König auch nachdem er Antworten vom Bayerischen Kultusministerium und vom Innenministerium zur hohen Schulabbrecherquote in Hof bekommen hat. Für König liegts an der hohen Zahl an Kindern von Migranten und fehlenden Deutschkenntnissen, dass so viele Mittelschüler in Hof die Schule ohne Abschluss verlassen.

Von den Antworten des Kultusministeriums zeigt sich König sehr enttäuscht, schreibt er. Denn da heißt es, dass es bereits „bewährte Instrumente“ für Schüler mit Migrationshintergrund gibt. Gemeinden und die Schulaufsicht können außerdem schon von den starren Schulsprengeln abweichen, um Kinder ohne Deutschkenntnisse ausgewogen auf die Schulen zu verteilen. Laut König hat das Kultusministerium die ernste Lage in Hof nicht begriffen. Er vermisst Maßnahmen für die Hofer Schulen, die über das normale Maß hinausgehen.