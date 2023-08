Schulabbrecher-Quote in Hof: Stadt will weiter mit Jobcoaching helfen

Das Ergebnis war ernüchternd: Eine Bertelsmann-Studie hat im März gezeigt, dass die Stadt Hof ein Problem mit Schulabbrechern in der Mittelschule hat. In keiner anderen deutschen Stadt ist die Quote so hoch wie hier. Die Stadt hat deshalb schon das Bayerische Kultusministerium um Hilfe gebeten. Sie veranstaltet seitdem aber auch regelmäßig einen Runden Tisch, um die Probleme anzugehen. Ein Projekt, das Jugendliche unterstützen soll, gibt es schon länger in Hof. Es nennt sich Jobcoaching.

…so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Der Ferienausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Projekt Jobcoaching der Jugendwerkstatt mindestens bis September 2024 weiterzuführen.