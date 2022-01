Schul- und Kitastart: Was ihr beachten müsst

Die Ferien sind vorbei – für die allermeisten Schülerinnen und Schüler geht’s heute wieder zurück ins Klassenzimmer, denn die Politik hält am Präsenzunterricht fest. Mit dem neuen Jahr gibt’s aber auch neue Regelungen. Geimpfte und genesene Schüler müssen sich nun auch wieder regelmäßig einem Corona-Test unterziehen – nämlich drei Mal pro Woche. Auch die Maskenpflicht bleibt erhalten. Auch in den bayerischen Kitas gilt ab heute eine Testpflicht für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Das ist zum einen in Form von Pooltests möglich – zum Anderen können Eltern ihre Kids aber auch selbst, dreimal wöchentlich, zu Hause testen. Dazu erhalten Eltern Berechtigungsscheine, um sich die Tests kostenfrei in den Apotheken abholen zu können.