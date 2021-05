Schul-EDV: Team am Landratsamt Wunsiedel arbeitet auf Hochtouren

Für viele von euch fällt die Schulzeit wahrscheinlich noch in Zeiten, in denen das Internet tatsächlich noch ‚Neuland‘ war – dementsprechend gab es an der Schule meist nur ein oder zwei Lehrer, die sich mit der EDV beschäftigt haben. Heute hat sich das ja komplett gewandelt, ohne Internet und Computer geht fast nichts mehr. Dementsprechend ist der Aufwand auch gestiegen – durch Corona und Home Schooling umso mehr.

Der Landkreis Wunsiedel hat das erkannt und hat die EDV-Betreuung aller Schulen an ein zentrales Team gegeben. Die zentrale Systembetreuung arbeitet vom Landratsamt aus und soll an den Schulen für Entlastung und einheitliche EDV-Standards sorgen. Seit Herbst hat das Team auch schon einiges erreicht. Unter anderem hat es Videokonferenzsystem eingerichtet und Fördermittel angezapft, um Tablets für Schüler und Dienstgeräte für Lehrer zu kaufen. Künftig soll jedes Klassenzimmer einen Glasfaseranschluss erhalten, außerdem will die zentrale Systembetreuung im Landkreis Wunsiedel für einen reibungslosen Distanz- und Hybridunterricht sorgen.