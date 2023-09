Schützenhaus in Münchberg: Stadt lädt ein zum Baustellenfest

Eine Baustelle ist meistens kein Ort, an dem groß gefeiert wird. Die Stadt Münchberg will das morgen ändern. Sie veranstaltet auf dem Gelände des Schützenhauses ein Baustellenfest. Das Schützenhaus ist mittlerweile schon seit drei Jahren Baustelle. Die Arbeiten nähern sich aber langsam dem Ende. Die Stadt Münchberg will den Bürgern zwischen 13 und 17 Uhr deshalb zeigen, was sich in den letzten Jahren dort getan hat. Es wird Visualisierungen geben, wie das Schützenhaus mal ausgesehen hat und wie es aussehen wird. Kreisarchivpfleger Adrian Roßner wird ein paar Anekdoten erzählen, und es gibt auch Live-Musik. Die Kleinen dürfen sogar Bagger fahren. Wir von Radio Euroherz sind für euch live dabei und berichten ab 13 Uhr in Einblendungen im Programm.