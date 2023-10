Seit gut drei Jahren ist das Schützenhaus in Münchberg jetzt schon eine Baustelle. Die Arbeiten gehen aber gut voran, sagt Münchbergs Bürgermeister Christian Zuber gegenüber Radio Euroherz. Jetzt geht es auch allmählich an die Inneneinrichtung. Der Münchberger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, wer sich darum kümmern soll:

… so Christian Zuber. Er ist optimistisch, dass das Schützenhaus im Mai 2024 offiziell eröffnet werden kann.