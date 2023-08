Schützenfest-Schlägereien im Frankenwald: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötungsdelikte

Bei Schlägereien auf dem Schützenfest in Steinbach am Wald (im Landkreis Kronach) sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen einer Reihe versuchter Tötungsdelikte. Den Angaben zufolge hatte zunächst ein 30-Jähriger bei einer Auseinandersetzung zwei Männern mit einem Bierkrug ins Gesicht geschlagen. Einer der Geschädigten soll zwei Zähne verloren haben. Alle drei Männer und auch drei weitere an der Rauferei Beteiligte mussten ins Krankenhaus. Kurze Zeit später hat sich dann ein 40-Jähriger bei der Polizei gemeldet. Er will von einigen Unbekannten angegriffen und gegen den Kopf geschlagen und getreten worden sein. Die Angreifer seien geflüchtet. Von ihnen gibt es keine weitere Beschreibung.