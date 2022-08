Schüsse in Selb: SEK nimmt Bewohner fest

Schüsse aus einem Wohnanwesen haben am Nachmittag in Selb einen SEK-Einsatz ausgelöst. Die Polizei konnte den 40-jährigen Bewohner festnehmen. Gegen 16.30 Uhr hatten Anwohner der Ernst-Reuter-Straße die Schüsse gehört und die Polizei verständigt. Sofort rückten zahlreiche Streifenwagen der Polizeiinspektionen in Marktredwitz und Wunsiedel sowie Einsatzkräfte der Bundespolizei Selb zu dem Wohnanwesen aus. Sogar ein Spezialeinsatzkommando aus Mittelfranken wurde angefordert. Der Bewohner wehrte sich bei der Festnahme nicht. Wie es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken heißt, konnten die Beamten bei der Wohnungsdurchsuchung mehrere Schreckschuss- und Paintballwaffen sicherstellen.