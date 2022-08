Schüsse in Selb: Anwohner wollte nur Tauben vertreiben

Wenn die Polizei eine Meldung von Schüssen in einem Wohngebiet erreicht, dann riegelt sie das Gelände erst einmal weiträumig ab. Es ja könnte ja sonst etwas passieren. Bei den Schüssen in Selb am Donnerstagnachmittag bestand allerdings keine Gefahr für Personen. Ein 40-jähriger Anwohner der Ernst-Reuter-Straße hatte lediglich auf Tauben geschossen, erzählt er im Gespräch mit der Frankenpost. Die Vögel säßen regelmäßig auf seinem Grundstück oder Balkon. Um sie zu vertreiben, habe er zur Schreckschusswaffe gegriffen. Deren Besitz sei aber vollkommen legal. Nach der Klärung des Sachverhalts hatte die Polizei den Mann deshalb auch wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Schüsse hatten am Donnerstag zahlreiche Polizeistreifen aus dem Landkreis Wunsiedel auf den Plan gerufen, sowie ein Spezialeinsatzkommando aus Mittelfranken.