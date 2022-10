Schüsse in Nürnberger Südstadt: Zwei Schwerverletzte

Bei Schüssen in der Nürnberger Südstadt sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Gegen 20.00 Uhr habe es eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Abend auf Nachfrage mit. Hierbei seien nach ersten Erkenntnissen mehrere Schüsse abgegeben und dabei zwei Menschen schwer verletzt worden. Beide wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.

Die Polizei Mittelfranken hatte auf Twitter am Abend mitgeteilt, dass es wegen eines versuchten Tötungsdeliktes einen größeren Polizeieinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften in der Landgrabenstraße gebe. Der Bereich solle gemieden werden, hieß es weiter.