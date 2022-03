Schüsse in Marktleuthen: Mann feuert Schreckschusspistole mehrfach ab

In Marktleuthen hat ein Mann gestern Abend mit einer Schreckschusspistole auf Polizeibeamte geschossen. Die Ehefrau des 40-jährigen hatte die Polizei um Hilfe gebeten, weil ihr Mann gewalttätig gegenüber ihrer Tochter geworden sei. Kurz nach dem Eintreffen der Beamten vor dem Mehrfamilienhaus hat der 40-jährge das Fenster geöffnet und Schüsse in Richtung der Beamten abgegeben. Einige Zeit später ist der Mann mit seiner Waffe aus dem Haus getreten. Nach mehrmaligen Aufforderungen, seine Waffe niederzulegen, konnte der Mann schließlich festgenommen werden. In seiner Wohnung wurden weitere Waffen und Betäubungsmittel gefunden. Zum Tatzeitpunkt hat der 40-jährige unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss gestanden.