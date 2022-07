In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden. Das teilte die Polizei in der dänischen Hauptstadt am Sonntagabend mit.

Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, war zunächst unklar. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.