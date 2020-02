Schüsse in Hanau: Die Reaktion der Projektstelle gegen Rechts in Bad Alexandersbad

Ein Mann schießt in zwei Shisha-Bars und in einem Kiosk in Hanau um sich und tötet neun Menschen. Die Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv. Auch die Projektstelle gegen Rechtsextremismus in Bad Alexandersbad schaut mit Sorge auf dieses Ereignis.

Der Rechtsterrorismus in Deutschland hat in den vergangenen Jahren in Deutschland zugenommen. Daraus macht der Leiter der Projektstelle Martin Becher im Gespräch mit Radio Euroherz keinen Hehl. Demnach gebe es zwei Entwicklungen: Es gründen sich mehr rechtsextreme Terrorgruppen und immer mehr Menschen radikalisieren sich im Netz und töten dann Menschen. In der Region gibt es momentan keine konkreten Fälle. Der Attentäter von Hanau hat allerdings in Bayreuth studiert. Bechers Sorge ist, dass sich die Gewalt von Rechts aufschaukelt und andere Gruppen zurückschlagen könnten. Gleichzeitig zeige der überwiegende Teil der Gesellschaft Gesicht gegen Rechts. Morgen demonstriert das Bündnis Hof ist bunt an der Freiheitshalle gegen eine AfD-Veranstaltung.