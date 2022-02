Schüsse im Klinikum Naila: Haftbefehl gegen 76-jährigen Patienten beantragt

Schüsse haben am Abend Mitarbeiter der Klinik Naila aufgeschreckt. Sie kamen gegen 20:15 Uhr aus einem Patientenzimmer auf der chirurgischen Abteilung. Bei einem Blick in das Zimmer hat eine Schwester die Schusswaffe gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert. Die Beamten sind mit mehreren Streifen angerückt. Einer Streife aus Naila ist es gelungen, die Waffe zu sichern. Sie hat den Mann in Gewahrsam genommen

Der 76 Jahre alte Patient aus dem Landkreis Kronach war zum Tatzeitpunkt alleine in seinem Zimmer und hat mehrmals mit der Kleinkaliberwaffe um sich geschossen. Er soll sich zwar in einem Ausnahmezustand befunden haben, trotzdem habe er durch sein Handeln andere gefährdet. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt jetzt wegen versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft Hof hat beim zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl beantragt.