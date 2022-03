Schülerzahlprognose: Rückgang der Schüler im Landkreis Wunsiedel

Mehr als 1000 Schüler sollen bis zum Schuljahr 2027/28 in der Stadt Hof hinzukommen. Auch Kinder aus der Ukraine könnten dazu zählen. Im Landkreis Wunsiedel schlägt die Entwicklung der Schülerzahlen nach aktuellem Stand einen andere Richtung ein. Seit dem Schuljahr 2011/12 ist die Zahl der Schüler bis heute um 1771 gesunken. Der Landkreis sieht die demografische Entwicklung in der Region als ursächlich für den Rückgang. Bis 2035 erwartet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus vor allem in Berufsoberschulen in Oberfranken einen großen Rückgang der Schülerzahlen. In Gymnasien, Realschulen und Wirtschaftsschulen werden bis 2035 hingegen wieder mehr Schüler erwartet. Diese prognostizierte Entwicklung könnte sich auch im Landkreis Wunsiedel bemerkbar machen.