Schülerzahlpognosen: Hof braucht mehr Klassenzimmer

Mit einer neuen Grundschule an der Christian-Wolfrum-Schule macht die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla eines ihrer Wahlversprechen wahr. Das ist auch insofern wichtig, wenn man sich die aktuellen Schülerzahlprognosen für Hof anguckt. Damit hat sich der Stadtrat beschäftigt. Demnach verzeichnet die Stadt einen Anstieg von mehr als 1000 Schülern bis zum Schuljahr 2027/28. Flüchtlingskinder aus der Ukraine könnten noch hinzukommen. Dennoch sieht Oberbürgermeisterin Eva Döhla die Stadt auf dem richtigen Kurs:

Ein großes Manko allerdings: Am Schulzentrum am Rosenbühl wird sich auf absehbare Zeit erst einmal nichts in Sachen Sanierung oder Neubau tun. Denn das taucht weder kurz- noch mittelfristig im Finanzplan der Stadt Hof auf.