Schülerzahlen im Landkreis Wunsiedel: Rückgänge an Gymnasien und Beruflichen Schulen

Der demografische Wandel im ländlichen Raum zeigt sich auch an den Schülerzahlen im Landkreis Wunsiedel. Die waren Thema in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses. Im Vergleich zum Jahr 1995 ist die Zahl der Schüler um zehn Prozent zurückgegangen. Grundlage waren dieses Mal die Zahlen aus dem Schuljahr 2021/2022. Es hat sich gezeigt, dass die Schülerzahl an den Realschulen im Landkreis gestiegen ist. Rückgänge gab es hingegen bei den drei Gymnasien. Der Rückgang der Schüler hat sich aber auch den Beruflichen Schulen bemerkbar gemacht.